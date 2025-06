Comissão Europeia deve desconsiderar alertas do BCE sobre regras para stablecoins, informa FT

(Reuters) - A Comissão Europeia deve anunciar nos próximos dias novas regras para o mercado de stablecoins apesar dos alertas do Banco Central Europeu (BCE) de que os padrões propostos podem desestabilizar os bancos da região durante períodos de volatilidade do mercado, informou o Financial Times nesta quarta-feira.

O braço executivo da União Europeia está planejando divulgar uma orientação formal propondo que as stablecoins emitidas fora do bloco sejam tratadas como intercambiáveis com versões da mesma marca permitidas apenas nos mercados da UE, disse o jornal, citando pessoas informadas sobre seu conteúdo.

O anúncio da orientação foi agendado para os próximos dias, informou o FT, citando uma fonte não identificada.

A Reuters não pôde confirmar imediatamente a notícia.

Bruxelas propôs uma legislação sobre a criação do euro digital em junho de 2023, mas nada aconteceu desde então.

O BCE vê um euro digital como uma resposta à pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover stablecoins, um tipo de criptomoeda normalmente atrelada ao dólar.

A Comissão não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de Yazhini MV e Mrinmay Dey em Bengaluru)