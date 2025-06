CORREÇÃO-CNPE aprova alta da mistura de biodiesel e etanol anidro a partir de 1º de agosto

(Corrige título para 1º de agosto no lugar de 1º de julho)

BRASÍLIA (Reuters) - O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) decidiu nesta quarta-feira elevar o percentual de mistura do etanol na gasolina e de biodiesel no diesel, disse o secretário de petróleo, gás natural e biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes.

A partir da decisão, a gasolina vendida nos postos de combustíveis terá a mistura de etanol anidro elevada dos atuais 27% para 30%, enquanto a mistura de biodiesel no diesel passará dos atuais 14% para 15%.

(Por Ricardo Brito)