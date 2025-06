Cid diz que filha menor foi procurada por advogados de Bolsonaro em 2023

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou a Polícia Federal ouvir Fabio Wajngarten e os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Marcelo Câmara após o tenente-coronel Mauro Cid acusá-los de terem procurado sua filha menor de idade.

O que aconteceu

Moraes determinou que os três sejam ouvidos pela PF em até cinco dias. Paulo Cunha Bueno, que faz parte da defesa de Bolsonaro, e Luiz Eduardo Kuntz, que faz parte da defesa de Câmara, deverão depor além de Wajngarten — que, na época, era advogado do ex-presidente. Segundo o ministro, eles devem esclarecer suposta prática de obstrução de investigação.

Kuntz procurou "insistentemente" a filha de 14 anos de Cid, segundo a defesa do tenente-coronel. As tentativas de contato dele foram feitas por WhatsApp.

Além dele, Wajngarten é acusado pela defesa de Cid de "intensa tentativa" de fazer contato com a filha do tenente-coronel. A esposa de Cid, Gabriela Ribeiro Cid, também teria sido procurada por ele, afirma a defesa.

Kuntz e Paulo Cunha Bueno são acusados também de "cercarem" a mãe de Cid, Agnes Barbosa Cid. O episódio, que tinha como objetivo demover a defesa constituída pelo delator, teria ocorrido em um evento em São Paulo.

Em uma das conversas, Kuntz teria questionado se a adolescente havia falado com a esposa de Cid, Gabriela Ribeiro Cid. Ele queria saber quais advogados Cid havia contratado para o caso da trama golpista, diz a defesa. Além disso, ele teria falado para a filha de Cid que toda segunda-feira fazia uma limpeza em seu celular, na tentativa de que a adolescente também fizesse isso e assim apagasse os registros das conversas.

Advogado teria questionado, em dezembro de 2023, se havia possibilidade de ele e Cid se encontrarem. Com o acordo de delação premiada homologado, os dois não poderiam se encontrar, já que Cid era proibido de se comunicar com outros investigados.

Defesa de Cid afirma que as mensagens de Kuntz são "incontroversas" e desmentem a versão de que ele não o procurou. Kuntz afirmou que evitava falar com Cid e preferia mensagens em texto, em conversa com o UOL no último dia 17.

Kuntz diz ter conversado pelo Instagram com Cid, que teria usado o perfil falso @gabrielar702. Outros réus do caso já haviam citado esse perfil em suas defesas.

Inicialmente, ele alega que não sabia se Cid buscava advogado ou se o contato era uma "ação controlada". Segundo o advogado, ele e Cid já se conheciam, mas o ex-ajudante de ordens nunca o teria procurado para falar sobre o processo de tentativa de golpe de Estado. "Tem uma parte em que eu digo que estou à disposição dele, tomo esse cuidado de ser bem explícito."

Tentativa de contato de Kuntz foi descrito como "ardilosa" pela defesa de Cid. "Assim como é incontroversa também a tentativa do advogado Luiz Eduardo Kuntz em encontrar Mauro Cid que já estava com cautelares diversas da prisão e acordo de colaboração premiada homologado pelo Supremo, e mesmo assim, ardilosamente, procurou insistentemente sua filha menor de idade."