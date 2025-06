China pode manter crescimento alto e fazer transição para economia baseada no consumo, diz premiê

TIANJIN, China (Reuters) - O primeiro-ministro da China, Li Qiang, disse nesta quarta-feira que está confiante de que a segunda maior economia do mundo pode manter uma taxa de crescimento "relativamente rápida" conforme passa de um modelo liderado pela manufatura para um orientado para o consumidor, uma mudança que os analistas dizem ser fundamental para garantir seu futuro.

O discurso de Li, proferido em uma reunião do Fórum Econômico Mundial em Tianjin, ocorre no momento em que as autoridades chinesas buscam amortecer os danos econômicos causados pela guerra comercial com os Estados Unidos por meio de apoio político - um desafio particularmente assustador para as autoridades que lutam com a necessidade urgente de realizar reformas estruturais dolorosas.

A maioria dos analistas acredita que a economia chinesa de US$19 trilhões enfrenta dois caminhos: pode sustentar um crescimento relativamente alto, embora em desaceleração, impulsionado por exportações fortes- uma tendência que provavelmente desaparecerá com o aumento das tensões comerciais com o Ocidente - ou pode suportar vários anos de crescimento mais lento enquanto implementa reformas que visam a liberar ganhos de longo prazo por meio de seu vasto mercado consumidor.

No entanto, a segunda maior autoridade da China disse que está otimista quanto à possibilidade de Pequim realizar as duas coisas.

"Estamos confiantes em nossa capacidade de manter uma taxa de crescimento relativamente rápida para a economia da China", disse Li.

"A economia da China apresentou uma melhora constante no segundo trimestre", acrescentou. "Independentemente de como o ambiente internacional evolui, a economia da China tem mantido consistentemente um forte impulso para o crescimento."

Pequim estabeleceu uma meta ambiciosa de crescimento para 2025 de "cerca de 5%", embora a maioria dos analistas espere que a China tenha dificuldades para manter essa taxa de expansão nos próximos anos se não for possível garantir uma trégua duradoura com Washington.

A Oxford Economics prevê que o crescimento médio anual do PIB nesta década caia pela metade em relação à média de 1999-2019, para 4,5%, e diminua para 3% na década seguinte.

Economistas afirmam que um maior suporte às famílias pode facilitar a transição para o crescimento impulsionado pelo consumo, mas a mudança continua sendo politicamente sensível para o Partido Comunista, que há muito tempo vincula sua legitimidade ao alto crescimento - uma das principais razões pelas quais as autoridades adiaram seriamente a busca por esse crescimento por mais de uma década.

No ano passado, o Fundo Monetário Internacional afirmou que são necessárias reformas mais profundas para converter a economia da China em uma economia liderada pelo consumo, incluindo reformas previdenciárias e a criação de uma rede de seguridade social para reduzir a necessidade de poupanças em massa.

"Nosso objetivo é ajudar a China a fazer a transição de uma grande potência manufatureira para um colossal mercado consumidor", disse Li. "Isso abrirá mercados vastos e inexplorados para empresas de muitos países."