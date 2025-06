Chelsea vence Espérance (3-0) e vai enfrentar Benfica nas oitavas da Copa de Clubes

O Chelsea, da Inglaterra, avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes com uma vitória por 3 a 0 sobre o Espérance, da Tunísia, nesta terça-feira (24), na Filadélfia.

O time inglês garantiu o segundo lugar no Grupo D, com seis pontos, graças a dois gols nos acréscimos do primeiro tempo do zagueiro Tosin Adarabioyo (45'+3) e do atacante Liam Delap (45'+5), e outro quase no apito final do jovem atacante Tyrique George (90'+7).

Comandados pelo técnico italiano Enzo Maresca, os 'Blues' enfrentarão na próxima rodada no sábado, em Charlotte, o português Benfica, de Ángel Di María, que terminou como líder do Grupo C.

