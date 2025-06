'Dados falsos aprisionam pela mentira', diz Cármen sobre regulação de redes

Do UOL, em São Paulo e no Rio

A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Cármen Lúcia defendeu a regulação das plataformas e redes sociais.

Ela participou, junto com o também ministro do STF Alexandre de Moraes e advogado-geral da União, Jorge Messias, do 12º Global Fact, evento internacional de checagem de fatos organizado no Brasil pela IFCN (International Fact-Checking Network — Rede internacional de checagem de fatos) com apoio de UOL Confere, Aos Fatos, Estadão Verifica e Lupa.

Combate às informações falsas

Cármen Lúcia afirmou que a democracia "vive do princípio da confiança legítima uns nos outros e nas instituições estatais". Ela disse ainda que o mundo hoje presencia "disseminações alarmantes" de informações falsas.

Segundo ela, há espaços e ambientes em que se "é capaz de matar sem precisar de armas". Nesse contexto, disse, a defesa da democracia "não é óbvia".

Há instrumentos que tentam destruir a democracia todos os dias.

Dados falsos aprisionam pela mentira e desinformação que acabam correndo a democracia.

Há um mundo que acabou, em que a pessoa podia se manifestar sobre a vida do outro com maledicência, mas em que [isso] não produzia os efeitos, as disseminações alarmantes desse mundo que vemos hoje. Um momento de mundo acabou.

Ministra defende regulação das redes sociais

Segundo ela, as "novas máquinas com as quais lidamos hoje" permitem a desinformação. Ela disse também que não deve haver a captura errada do direito à "liberdade de expressão".

Presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a ministra afirmou que é preciso trabalhar para que "a liberdade dos eleitores e eleitoras não seja prejudicada por quem não tem compromisso com as instituições".

Estamos criando ou permitindo que as sociedades criem um novo tipo de servilismo, que é o servilismo digital.

As plataformas não são neutras, os algoritmos não são imparciais.

Quando tínhamos charretes, não havia código de trânsito. Com a criação dos carros, ruas, estradas e normas foram criadas para que não se tivesse uma mortandade maior.

Cármen rechaça narrativa de censura

A ministra disse que o "desafio do mundo atual" é administrar a qualidade e a quantidade exponencial de dados que, segundo ela, "minam a liberdade do ser humano". É preciso combater desinformação, mentira, descontextualização e criação de dados falsos, falou.

Ela ressaltou a velocidade de disseminação, a variedade de dados disponíveis e a "viralidade" das informações nas redes. Disse ainda que hoje os jovens têm "acesso e apego às telas com uma frequência absolutamente incomum".

Com o volume, a variedade de dados que chegam aos seres humanos, não somos capazes de pensar.

[Não é possível permitir] jogos que levem à morte, que permitam pedofilia, empresas que fazem florescer ditaduras. Todos nós temos o dever de cuidar. Empresas buscam monetização, não é possível que sejam contratadas para dar impulsionamento e não tenham responsabilidade sobre o que é impulsionado.

A grande discussão é que o Brasil não admite censura, porque a liberdade de expressão está garantida, e a minha geração, que sofreu com a ditadura, sabe bem o que é a mordaça.

Eu não tenho o menor problema com a responsabilidade, porque a minha geração soube o que é censura e somos taxativamente contra ela.

Moraes: Modelo das big techs é 'perverso'

O também ministro do STF Alexandre de Moraes criticou o modelo de negócios das big techs, que chamou de "perverso".

O que choca é o que dá like, e o que dá like dá dinheiro, e o que dá dinheiro é poder econômico e político

As redes sociais não são neutras. Elas têm lado, têm ideologia, defendem determinadas religiões, atacam outras religiões —ou permitem o ataque (...)—, têm viés político e, mais que isso, têm interesse econômico

Ele também negou que regulação implique em censura.

Não é possível que as democracias continuem possibilitando esse falso discurso de liberdade de expressão para que a big techs não se submetam à Justiça de nenhum país

Ministro da AGU critica big techs e desinformação

Jorge Messias, ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), destacou que a desinformação tem "interesse claro em obter vantagens ilícitas". Ele lembrou ainda da mobilização nas redes sociais, citada por Moraes, que ficou conhecida como "festa da Selma", para convocar golpistas aos atos do 8 de Janeiro.

Não estamos tratando a desinformação como um bloco monolítico. Existem várias camadas de desinformação. Representantes da extrema direita localizam a desinformação somente no campo da liberdade de expressão e não é só disso que se trata.

Por trás do discurso de ódio da violência política, temos que observar também que há uma vantagem política conectada a uma tentativa de manipulação democrática. O 8 de Janeiro não começou com a 'festa da Selma', começou com muitas notícias monetizadas pelas redes sociais. Nós solicitamos a retirada de notícias que estavam convocando as pessoas. Há interesse político, econômico e criminal em muitas nuances por trás da desinformação.

Messias cobrou Congresso e empresas

Ele disse que há um modelo de negócios que "permite" o uso de tecnologias ilícitas e que acreditava que o Congresso teria condições de oferecer a regulação das plataformas. Messias citou dados do Fórum Brasileiros de Segurança Pública que indicam o crescimento do crime de estelionato. Lembrou ainda da disseminação de informações falsas durante a pandemia.

Durante muito tempo, eu acreditava que o Congresso Nacional teria condição de oferecer à sociedade uma regulação transparente, protetiva. Estamos falando de crianças, adolescentes, pequenos negócios e idosos.

Além de termos que lidar com o vírus, tivemos que lidar com a infodemia, pessoas que adotaram uma série de remédios que não eram recomendados para a covid-19 (...), a partir da desinformação. Tinha um interesse da indústria farmacêutica por trás daquela informação.

Big techs e extrema direita

Ministro criticou associação entre as big techs, a direita e a extrema direita.