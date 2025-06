Carla Araújo: Motta surpreende com reviravolta política para queda do IOF

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, surpreendeu ao realizar hoje a votação do mérito do projeto que derruba o aumento do IOF, causando uma grande reviravolta política, destacou a colunista Carla Araújo no UOL News, do Canal UOL. O texto foi aprovado pelos parlamentares por 383 votos contra 98.

O Hugo Motta e o Alcolumbre [presidente do Senado] têm mantido uma interlocução e feito acordo dos dois lados, mas o 'start' dessa reviravolta política começa com o presidente da Câmara, Hugo Motta, surpreendendo, inclusive gente próxima a ele, quando fez o anúncio nas redes sociais de que iria levar isso a pauta hoje.

Porque ontem era dia de São João, Brasília está um pouco esvaziada, até que tem gente no Congresso, mas muito da votação vai ser remota. E pediram para ele, vamos debater isso nos colégios dos líderes, vamos juntar os líderes, calma. E ele falou, não, vamos ser sim. Então a surpresa do Hugo Motta trazer essa pauta.

Carla Araújo, colunista do UOL

Hugo Motta esteve com Alcolumbre e pediu a ajuda do senador para votar o projeto e concluir a votação nas duas Casas ainda nesta semana.

O projeto é aprovado por maioria simples, desde que estejam presentes a maioria absoluta dos deputados (257) e senadores (41). Não é necessário sanção do presidente Lula (PT) por ser um PDL (Projeto de Decreto Legislativo).

Carla Araújo apontou que há uma tentativa de protagonismo do Hugo Motta em sua decisão, e o presidente da Câmara deu também alguns recados políticos.

Tem alguns panos de fundo para isso. Tem uma questão de reclamação sobre as emendas parlamentares, que é uma promessa do governo de acelerar o pagamento até antes do recesso, mas tem aí alguns recados políticos de um pouco de tentativa de um protagonismo do Hugo Motta.

E de tentar dar alguns recados. O governo já vê que na Câmara é muito difícil, se for mesmo para votação, que é o que estamos na expectativa de acontecer e é o que o presidente da Câmara está dizendo.

O governo dificilmente vai ganhar nessa votação. A urgência da semana passada do PDL, que tratava um pouco dessa questão, foi aprovada com uma ampla margem de votos, mostrando uma dificuldade do governo em conseguir não ter uma derrota hoje.

Carla Araújo, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: