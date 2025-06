Cafeteira de cápsulas: aqui está o que você precisa saber antes de comprar

As cafeteiras de cápsulas são aliadas do dia a dia. No entanto, como existem diferentes sistemas de cápsulas, que são incompatíveis entre eles, o consumidor pode ter dúvidas na hora de escolher qual comprar.

O Guia de Compras UOL conversou com especialistas para entender o que você deve saber antes de adquirir sua cafeteira.

O que esperar de um café de cápsula?

Primeiro, é preciso saber que o tipo de café que essas máquinas produzem não é como o café coado, feito mais vagarosamente, de sabor mais suave e que rende mais.

Em geral, as cafeteiras de cápsulas produzem uma simulação do café "espresso", um tipo de café preparado mais rapidamente e que é mais concentrado.

"É um café expresso, com X, mas não um café 'espresso', com 'S'", brinca a cafeóloga e barista Amandha Ramos. Isso porque o café "espresso" tradicional é feito com máquinas profissionais, que usam água quente forçada sob alta pressão sobre uma camada compactada de café moído.

Um café feito com cápsulas pode chegar bem perto disso, mas não será idêntico. Ainda assim, para o consumidor sem paladar treinado, a diferença será pouca. A vantagem é a praticidade, já que o consumidor só precisa apertar o botão e degustar.

Abaixo você pode conferir alguns modelos populares vendidos no mercado brasileiro atualmente:

Nescafé Dolce Gusto NEO

Focada apenas em café preto

Três métodos de extração: italiano, americano e coado

Sistema de cápsulas de papel compostáveis

Tecnologia SmartBrew, que ajusta automaticamente parâmetros como tempo e temperatura

Nescafé Dolce Gusto Mini Me

Pode ser usada com cápsulas de mais de 50 sabores

Possibilidade de fazer bebidas quentes ou frias

Desligamento automático em caso de inatividade

Multibebidas, podendo preparar mais do que só café

Espresso Touch Três Corações

Painel touchscreen

Compartimento para até quatro cápsulas usadas

Acompanha cápsula de retrolavagem, para limpeza da máquina

Multibebidas, podendo preparar mais do que só café

Illy Café Y3.3

Prepara cafés do tipo "espresso" e coado

Tecnologia de extração em duas fases, que promete café aromático e encorpado

Operação de botão único, com parada automática para não transbordar

Tempo de aquecimento rápido, em menos de um minuto, segundo a fabricante

Nespresso Essenza Mini

Com duas seleções programáveis, faz "espresso" (40 ml) e lungo (110 ml)

Desliga após três minutos inativa

Tamanho compacto (8,4 cm de largura, 20,2 cm de largura e 33 cm de comprimento)

Sistema aberto de cápsulas, com várias marcas produzindo para a máquina

Oster PrimaLatte Touch

Painel touch com funções automáticas

Bomba com 19 bars de pressão, que promete um café mais cremoso

Saída dupla, preparando dois cafés ao mesmo tempo

Aceita café em pó, sachê ou cápsulas Nespresso

Sistemas e propostas diferentes

As marcas de cafeteiras possuem sistemas diferentes, portanto, cada uma delas possui cápsulas de tamanhos diferentes. Isso significa que elas só vão funcionar com cápsulas do seu próprio sistema.

"Dolce Gusto e Três Corações são sistemas fechados, então você precisa ter a cápsula deles, com a máquina deles", explica a barista Isabela Raposeiras, criadora do Coffee Lab, laboratório para torra, preparo e degustação de cafés em São Paulo.

Com o sistema fechado, a marca promete uma fonte de receita constante: além de comprar a cafeteira dela, você também precisa comprar o café da mesma empresa.

Apesar disso, a Dolce Gusto e a Três Corações são máquinas multibebidas. Existem, por exemplo, cápsulas de achocolatado para elas, o que pode ser uma vantagem para quem não pretende usar a cafeteira apenas para fazer café.

"Gosto muito da Dolce Gusto por ter opções. Então, se está frio, você pode tomar um cappuccino, um macchiato, é bem interessante", comenta Ramos.

A mais cara é a melhor?

No mundo do café, ainda se aplica sim a regra que diz que preço mais elevado garante produto de mais qualidade, segundo as especialistas.

Raposeiras destaca, por exemplo, o "Iperespresso", sistema de cápsulas fechado da marca italiana de café Illy. "É uma das melhores cápsulas do mundo", opina. "Bate qualquer uma em performance, em qualidade de extração."

Ramos também diz que para o café cotidiano, a Illy é a melhor, embora a Nespresso seja um pouco mais acessível financeiramente.

O diferencial do sistema Iperespresso é uma tecnologia de extração em duas fases: primeiro, a água entra na cápsula e hidrata o café de maneira uniforme. Isso ajuda a liberar os aromas de forma controlada. Depois, a água sob pressão passa pela segunda câmara, gerando um café encorpado.

Mas uma caixa de cápsulas desse sistema custa significativamente mais do que as de Dolce Gusto ou Três Corações. Por isso a escolha deve levar muito em consideração o valor máximo do orçamento para a compra do produto.

Café coado x café de cápsula

O método de preparar um café de cápsula sai mais caro do que um café coado, de acordo com as especialistas.

Em média, uma cápsula tem entre 5,5 g a 7 g de café. Por essa conta, 1 kg do café contido nessas cápsulas teria um custo na casa das centenas de reais, muito acima do custo do pó de café comumente encontrado nos mercados.

Porém, há uma maneira de contornar isso: as cápsulas reutilizáveis, que podem ser preenchidas com o café da sua preferência (inclusive o moído na hora) e utilizadas por muito mais tempo. Também são boas para reduzir o impacto ambiental do uso das cápsulas tradicionais.

