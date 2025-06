Cabelo mais saudável: 8 alimentos para turbinar o crescimento dos fios

Cuidar do cabelo é mais do que só escolher o xampu certo, e o que vai para o seu prato tem grande influência na saúde dele. Cada fio é composto por células ricas em queratina, uma proteína que precisa de vitaminas e minerais para se manter firme e forte. É por isso que dá para evitar queda e até acelerar o crescimento com uma alimentação equilibrada.

A seguir, veja os alimentos que merecem espaço no seu cardápio.

Coloque no prato:

Ovos com espinafre Imagem: iStock

1. Ovos

São ricos em proteína, aminoácidos e minerais como zinco, ferro e selênio. Juntos, esses nutrientes contribuem para o processo de formação capilar e multiplicação das células dos cabelos, deixando-os mais saudáveis.

Imagem: iStock

2. Leite

Carrega um combo poderoso: vitaminas A, B1, B2, B6, B12, zinco, magnésio, cálcio, potássio e proteínas. Isso ajuda a evitar a quebra e a queda dos fios.

Imagem: Getty Images

3. Espinafre

O vegetal é repleto de ferro, além de conter folato e vitaminas A e C. O ferro ajuda a melhorar a oxigenação das raízes, o que fortalece os fios, quanto a vitamina A estimula a produção de sebo, hidratando o couro cabeludo naturalmente.

Imagem: mnimage/stock.adobe.com

4. Peixes

Salmão, atum e sardinha são ricos em ômega 3, proteína, ferro e vitamina B12. Esses nutrientes melhoram a circulação no couro cabeludo e ajudam no crescimento do cabelo. De quebra, ainda combatem radicais livres, que envelhecem os fios.

Imagem: Marcel Gussoni

5. Batata-doce

É fonte de vitamina A, C e biotina, um nutriente essencial para a formação do cabelo. Além disso, fornece carboidratos de qualidade, que garantem energia para o organismo funcionar bem (inclusive os folículos).

Imagem: iStock

6. Feijão

Além de ferro e zinco, tem aminoácidos essenciais para a formação dos fios. Uma ótima pedida para prevenir anemia e manter o cabelo mais forte.

Imagem: iStock

7. Carne vermelha (com moderação)

Rica em proteína, ferro e vitaminas do complexo B, que participam diretamente da produção de queratina. Mas cuidado: o excesso pode gerar radicais livres, prejudicando a saúde dos fios e da pele.

Imagem: iStock

8. Abacate

Fonte de gorduras boas e vitamina E, que protege o couro cabeludo contra o estresse oxidativo. Resultado: fios mais fortes e brilhantes.

Suplementos funcionam?

Sim, mas só quando há deficiência nutricional. Se a queda estiver ligada à falta de ferro, vitamina D, complexo B, zinco ou selênio, os suplementos podem ajudar. É por isso que eles costumam conter esses ingredientes (além de antioxidantes e biotina).

Mas atenção: nada de sair tomando por conta própria. Só um especialista pode identificar o que está faltando com base em exames. Nesse caso, o ideal é suplementar apenas o que está em falta — e não tomar um "multivitamínico completo" sem necessidade.

Nem toda queda vem da alimentação

Cabelos caindo podem ser sinal de outras questões no organismo e, nesses casos, suplementos não vão resolver.

Estresse, traumas emocionais, cirurgias, parto, menopausa e doenças como hipotireoidismo são causas comuns. Há ainda a alopecia androgenética (a famosa calvície), causada principalmente pela ação do hormônio DHT (di-hidrotestosterona), e que pode atingir homens e mulheres.

Por isso, antes de culpar sua alimentação pela queda do cabelo ou correr para a farmácia, procure um especialista. Com o diagnóstico certo, o tratamento fica muito mais eficaz.

*Com informações de reportagens publicadas em 14/06/2019 e 06/06/2022