Brasileiros invadem redes de presidente da Indonésia após morte de Juliana

As redes sociais do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, e da Agência Nacional de Busca e Resgate do país foram invadidas por comentários de brasileiros após a confirmação da morte de Juliana Marins. Ela caiu durante uma trilha no Monte Rinjani.

O que aconteceu

Internautas brasileiros pedem ao governo indonésio que resgate o corpo de Juliana imediatamente. Na conta oficial de Prabowo Subianto e da República da Indonésia no Instagram, os comentários criticam a lentidão das autoridades locais.

A confirmação da morte veio no quarto dia de tentativa de resgate da brasileira, quando conseguiram alcançar o corpo que estava a 650 metros de profundidade. A publicitária de 26 anos tropeçou e escorregou durante a trilha na noite de sexta-feira (20), e três horas depois do acidente, um grupo de espanhóis a encontrou.

"Quatro dias para ser resgatada.", disse uma brasileira no perfil oficial da República do país. Segundo a Barsanas (Agência Nacional de Resgate da Indonésia), os socorristas chegaram ao ponto de queda dela às 18h31 de ontem no horário local (7h31 no horário de Brasília).

"Se não tem capacidade de resgate, essa trilha deveria ser proibida", argumentou uma mulher na publicação que confirma a morte da jovem também na conta da Barsanas.

Brasileiros acusaram no X, antigo Twitter, o governo indonésio de deixar Juliana na montanha vulcânica. Segundo o órgão, as buscas foram dificultadas pelas "condições meteorológicas de solo e de visibilidade adversas".

"Espero que vocês não venham na cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro", disse um usuário do X em uma publicação do presidente da Indonésia. Prabowo é aguardado para a cúpula do grupo no próximo dia 6.

Parentes agradeceram pelo apoio das pessoas nas redes sociais. O perfil criado para compartilhar informações sobre o resgate da brasileira ganhou 1,5 milhão de seguidores em quatro dias.

Demora no resgate ocorreu por dificuldades na trilha, diz governo local. A Barsanas afirmou que a dificuldade de acesso à trilha fez com que as pessoas que viram que Juliana tinha caído levassem oito horas até conseguir avisar as autoridades sobre o acidente. Segundo eles, desde o primeiro dia tentativas de resgate com cordas e macas foram feitas, sem sucesso.

Governo brasileiro lamentou a morte e informou que corpo de Juliana foi encontrado pelas equipes de resgate. "Recebi com muita tristeza a notícia da morte de Juliana Marins após queda durante trilha no vulcão Rinjani. Nossos serviços diplomáticos e consulares na Indonésia seguirão prestando todo o apoio à sua família neste momento de tanta dor. E quero expressar a minha solidariedade à sua família - solidariedade que, tenho certeza, também é de todo o povo brasileiro. Que Deus conforte seus corações", escreveu o presidente Lula no X.