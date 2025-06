BlackBerry eleva projeção anual de vendas após balanço com lucro de US$ 1,9 milhão

A BlackBerry elevou projeção de vendas para o ano fiscal após garantir receita acima do esperado em seu último trimestre. A empresa de software de segurança canadense agora prevê receita de US$ 508 milhões a US$ 538 milhões no ano fiscal de 2026, ante uma faixa anterior de US$ 504 milhões a US$ 534 milhões.

Analistas compilados pela FactSet previam US$ 521,8 milhões, número abaixo do ponto médio do novo intervalo da BlackBerry.

A projeção para o lucro ajustado por ação foi reafirmado em US$ 0,08 a US$ 0,10.

O novo guidance veio após a BlackBerry divulgar lucro de US$ 1,9 milhão em seu primeiro trimestre fiscal, revertendo prejuízo de US$ 41,4 milhões de um ano antes, segundo balanço divulgado no fim da tarde da terça-feira, 24.

O lucro ajustado por ação no trimestre ficou em US$ 0,02, acima do consenso da FactSet, de um resultado de equilíbrio.

A receita trimestral caiu 1,7%, a US$ 121,7 milhões, mas superou a previsão de analistas, de US$ 114 milhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires