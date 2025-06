Bezos e Lauren Sánchez chegam a Veneza para maratona de festas de casamento

Por Cristiano Corvino e Sara Rossi

VENEZA (Reuters) - O fundador da Amazon, Jeff Bezos, e sua noiva jornalista, Lauren Sánchez, chegaram a Veneza nesta quarta-feira, antes de três dias de festas VIP luxuosas na romântica cidade para celebrar seu casamento, apesar dos protestos dos moradores locais.

Cerca de 90 jatos particulares devem aterrissar nos aeroportos locais nesta semana, trazendo personalidades do show-business, da política e das finanças para o amplamente chamado "casamento do século", que custará a Bezos um valor estimado de 40 a 48 milhões de euros.

O casal foi visto por um repórter da Reuters entrando no exclusivo Aman Venice Hotel, no Grande Canal, onde muitas das celebridades ficarão hospedadas.

As festividades terão início na noite de quinta-feira com um encontro ao ar livre nos claustros da Madonna dell'Orto, uma igreja medieval na área central de Cannaregio, conhecida por sua vida noturna agitada, disse uma fonte próxima ao assunto à Reuters.

A prefeitura de Veneza emitiu uma diretriz nesta quarta-feira isolando a área, isolando os convidados dos ativistas que vêm protestando há semanas que as celebrações transformarão a cidade de gôndolas e palazzi em um parque de diversões privado para os ricos.

"Há apenas uma coisa que governa agora: dinheiro, dinheiro, dinheiro, então nós somos os perdedores", disse Nadia Rigo, moradora de Veneza.

"Nós, que nascemos aqui, temos que nos mudar para o continente ou pedir permissão para embarcar em uma balsa. Eles se tornaram os donos."

Em meio às críticas, o governador da região de Vêneto, que compreende Veneza, disse que Bezos e Sánchez doaram 3 milhões de euros a três instituições locais: CORILA, um consórcio acadêmico que estuda o ecossistema da lagoa, o escritório local da Unesco e a Universidade Internacional de Veneza.

"Bem-vindo a Veneza, Jeff", disse Luca Zaia em sua declaração, agradecendo ao casal por seu "gesto de extraordinária generosidade".

A data e o local do casamento em si ainda são desconhecidos, e alguns especulam que Bezos, de 61 anos, e Sánchez, de 55 anos, podem já ter se casado em uma cerimônia privada nos Estados Unidos.

Espera-se que a maioria dos cerca de 250 convidados chegue a tempo para a segunda festa, que, segundo a fonte, está marcada para sexta-feira na pequena ilha de San Giorgio, em frente à famosa Praça de São Marcos, com seu campanário de 99 metros de altura.

A ilha de San Giorgio abriga a Fundação Cini, que organiza encontros culturais e políticos internacionais em um antigo mosteiro que data do ano 1000, com um labirinto no jardim.

OLHARES CURIOSOS

Do lado de fora do Aman Venice Hotel, trabalhadores ergueram um toldo de lona listrada com paredes laterais em um cais flutuante para proteger os hóspedes de olhares curiosos e lentes longas de fotógrafos.

As comemorações serão encerradas no sábado, com a principal festa de casamento a ser realizada em um dos salões do Arsenale, um vasto antigo estaleiro medieval transformado em um espaço de arte no distrito de Castello.

Cercado por água e impossível de ser alcançado por terra quando as pontes de conexão forem erguidas, o salão é considerado um local mais seguro do que a escolha anterior para a festa final, uma antiga escola religiosa medieval em Cannaregio.

Bezos, presidente-executivo da gigante do comércio eletrônico Amazon e nº. 4 na lista de bilionários da Forbes, ficou noivo de Sánchez em 2023, quatro anos após o fim de seu casamento de 25 anos com Mackenzie Scott.

A decisão do casal de se casar em Veneza segue outros casamentos de celebridades na cidade flutuante, como o do ator norte-americano George Clooney e da advogada de direitos humanos Amal Alamuddin em 2014.