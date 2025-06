Barcelona anuncia retorno ao Camp Nou para 10 de agosto

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (25) que voltará no dia 10 de agosto ao estádio Camp Nou, fechado para reforma há dois anos, para a disputa do Troféu Joan Gamper, torneio amistoso que tradicionalmente abre a temporada da equipe catalã.

"O Barcelona anuncia oficialmente o retorno a seu estádio, o Spotify Camp Nou, no dia 10 de agosto de 2025, data que marcará a reabertura parcial da nova casa 'blaugrana' dentro do projeto de transformação do Espai Barça", informou o clube em comunicado.

O Barça não faz um jogo no emblemático estádio desde maio de 2023. De lá para cá, jogou como mandante no Estádio Olímpico Lluís Companys de Montjuic.

O clube não confirmou a capacidade liberada do estádio para os primeiros jogos, mas segundo a imprensa espanhola os dois primeiros andares de arquibancada poderão receber cerca de 35 mil espectadores.

"Cabe destacar que o retorno acontecerá enquanto as obras do novo Spotify Camp Nou continuam, por isso será necessário conviver com atuações em diferentes áreas do local", diz o comunicado.

Depois do Troféu Joan Gamper, o time 'blaugrana' terá mais um mês para continuar preparando o estádio, depois de pedir à LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, para fazer os três primeiros jogos fora de casa.

O Barcelona ressaltou que ainda falta finalizar a nova terceira arquibancada, o duplo anel VIP, a instalação da cobertura, e toda a adequação final de alguns espaços interiores, além da urbanização exterior do entorno do estádio.

