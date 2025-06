Após ameaça de Trump, Espanha diz que Comissão Europeia é responsável por negociar com EUA

MADRI (Reuters) - A Comissão Europeia é responsável pelas negociações comerciais com os Estados Unidos, disse o ministro da Economia da Espanha nesta quarta-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que dobraria as tarifas sobre Madri devido ao que ele considera gastos insuficientes com defesa.

Trump afirmou após uma cúpula da Otan em Haia que faria a Espanha pagar "o dobro" por um acordo comercial, após a recusa do estado-membro da organização em cumprir a meta de gastos com defesa, de 5% do Produto Interno Bruto (PIB).

Falando em Paris, o ministro da Economia, Carlos Cuerpo, também disse à agência de notícias estatal espanhola EFE: "A Europa também tem ferramentas para se defender se nenhum acordo for alcançado".

(Reportagem de David Latona)