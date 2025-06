Ações europeias caem com investidores avaliando cessar-fogo entre Irã e Israel

Por Sukriti Gupta e Sanchayaita Roy e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias recuaram nesta quarta-feira com a alta anterior atingindo um obstáculo, conforme investidores avaliaram a fragilidade do cessar-fogo entre Israel e Irã e com a atenção rapidamente voltada para o iminente fim da pausa nas tarifas dos Estados Unidos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,74%, a 536,98 pontos, perdendo força após o melhor salto intradiário em mais de um mês na terça-feira, com a maioria dos setores no território negativo.

Apenas quatro setores contrariaram a tendência.

O setor de defesa saltou após a promessa da Otan de um grande aumento nos gastos militares. O presidente dos EUA, Donald Trump, garantiu aos aliados o apoio de Washington.

Enquanto isso, as principais bolsas regionais fecharam em baixa, com o índice da Espanha na liderança da queda.

No cenário geopolítico, o cessar-fogo mediado pelos EUA entre Israel e o Irã parece ter se mantido, embora o ceticismo persista.

As esperanças de uma paz duradoura aumentaram após as promissoras negociações entre os EUA e o Irã, mas investidores permaneceram cautelosos, de olho na rápida aproximação do prazo de 8 de julho para a pausa nas tarifas norte-americanas, enquanto a UE se esforça para garantir acordos comerciais, com progresso limitado fora de um acordo com Londres.

"As ações europeias ainda enfrentam tensões comerciais e a flexibilização do Banco Central Europeu e o interesse em ações de defesa europeias não são mais fatores fortes", disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank.

"É por isso que a recuperação de ontem nas ações europeias foi exagerada e podemos ver alguma consolidação e até mesmo alguma baixa nos próximos dias."

O setor automotivo avançou 1,3%. Dados mostraram que as vendas de automóveis em maio aumentaram 1,9% em relação ao ano anterior.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,46%, a 8.718,75 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,61%, a 23.498,33 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,76%, a 7.558,16 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,39%, a 39.319,14 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,59%, a 13.811,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,77%, a 7.394,60 pontos.