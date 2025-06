Ações da China fecham em máxima de seis meses com melhora da confiança por trégua no Oriente Médio

XANGAI (Reuters) - As ações de Xangai fecharam em uma máxima de mais de seis meses nesta quarta-feira enquanto o mercado Hong Kong encerrou em um pico desde março, impulsionadas por um cessar-fogo entre Israel e Irã e por expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve antes do esperado.

O cessar-fogo entre Irã e Israel mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parecia estar se mantendo nesta quarta-feira, um dia depois que ambos os países sinalizaram que sua guerra aérea havia terminado, pelo menos por enquanto.

"As tensões entre Irã e Israel serão observadas, já que os mercados financeiros continuam esperançosos de que um delicado cessar-fogo entre as duas nações se mantenha", disseram analistas da UOB em uma nota.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,04%, encerrando no maior nível desde 12 de dezembro de 2024, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,44%, chegando a uma máxima desde 20 de março.

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, disse nesta quarta-feira que está confiante de que o país pode manter uma "taxa de crescimento relativamente rápida" e fazer a transição de uma economia liderada pela manufatura para uma economia voltada para o consumo.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,23%, marcando o maior nível de fechamento desde 19 de março. O índice Hang Seng China Enterprises subiu 1,13%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,39%, a 38.942 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,23%, a 24.474 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,04%, a 3.455 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,44%, a 3.960 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,15%, a 3.108 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,09%, a 22.430 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,56%, a 3.925 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,04%, a 8.559 pontos.