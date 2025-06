Ações da Burberry sobem com expectativas de resultados resilientes

LONDRES (Reuters) - As ações da Burberry subiram nesta quarta-feira, à medida que as corretoras se tornam relativamente otimistas em relação à marca de luxo britânica antes da publicação dos resultados do primeiro trimestre, marcada para o dia 18 de julho.

Jefferies e HSBC elevaram seus preços-alvo para as ações da empresa antes dos resultados.

"As vendas do primeiro trimestre devem confirmar a nova resiliência (relativa) da marca", disse em uma nota o analista da Jefferies, James Grzinic.

Já o Barclays disse que espera que as vendas no varejo caiam 4% no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, melhorando ligeiramente em relação ao quarto trimestre de 2025.

Às 1030 GMT, as ações da Burberry subiam 5,7%, a 10,71 libras. As ações subiram 9,6% este ano, em comparação com uma queda de 5,5% do índice STOXX Europe Luxury 10 .

(Reportagem de Samuel Indyk)