Rodoanel tem 2 acidentes com caminhões e engarrafamento; uma pessoa morreu

O Rodoanel Mário Covas (SP-21) registrou dois acidentes com caminhões hoje. Em um deles, na madrugada, um motorista morreu.

O que aconteceu

Por volta de 1h54 de hoje, uma carreta colidiu com a traseira de outra. O acidente aconteceu no KM 35, em Embu das Artes, segundo a concessionária SPMAR.

O veículo, que estava carregado de madeira, pegou fogo logo após o acidente e o condutor morreu no local. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Já no início da manhã, às 7h15, um caminhão tombou no KM 38, em Itapecerica da Serra. O veículo estava carregado de ferro, mas o motorista teve apenas ferimentos leves.

Duas faixas estão interditadas no sentido Imigrantes. Há 6 km de congestionamento no local, de acordo com a concessionária.