Wimbledon homenageará Andy Murray com estátua

O torneio de Wimbledon fará uma homenagem permanente ao ex-tenista escocês Andy Murray, duas vezes campeão do tradicional Grand Slam londrino, com uma estátua dentro do All England Club, anunciaram seus organizadores nesta terça-feira (24).

Campeão de Wimbledon em 2013 e 2016, Murray encerrou uma espera de 77 anos por um título de um jogador britânico na chave de simples masculina.

Ele se aposentou depois dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

A presidente do All England Club, Debbie Jevans, explicou que a estátua será inaugurada em 2027, coincidindo com o 150º aniversário do torneio.

"Queremos ter uma estátua de Andy aqui e estamos trabalhando estreitamente com ele e sua equipe para tornar isso realidade", declarou Jevans no podcast Performance People.

"O objetivo é inaugurá-la durante o 150º aniversário do nosso primeiro torneio, que foi disputado em 1877", acrescentou.

Wimbledon já homenageou Fred Perry, o último campeão britânico antes de Murray, com uma estátua inaugurada em 1984, quando seu primeiro título completou 50 anos.

Várias lendas do tênis, como os americanos John McEnroe e Billie Jean King, haviam pedido a Wimbledon uma homenagem similar a Murray.

