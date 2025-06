Wall Street salta e S&P 500 se aproxima de pico com alívio de tensões no Oriente Médio

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos subiram mais de 1% nesta terça-feira, com investidores comemorando uma frágil trégua entre Israel e Irã, enquanto analisaram o depoimento do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no Congresso dos EUA, em busca de pistas sobre o caminho a ser seguido pelo banco central norte-americano.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,12%, para 6.092,51 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,45%, para 19.914,59 pontos. O Dow Jones subiu 1,20%, para 43.091,97 pontos.