Venda de consórcios no Brasil até maio atinge maior patamar em 20 anos, diz Abac

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O sistema de consórcios marcou um recorde de vendas nos últimos 20 anos, informou nesta terça-feira a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), com 2,07 milhões de cotas vendidas no acumulado do ano até maio, volume 19,7% acima do apurado no mesmo período do ano passado.

No início do ano, a Abac divulgou expectativa de manutenção do crescimento do setor em 2025 em patamar próximo ao observado no ano passado. As projeções incluem avanço de 20% para os imóveis, 10% para veículos pesados, 6% para os veículos leves, 2% para as motocicletas, 23% para os eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis, e 10% para os serviços.

No entanto, "ao completar os cinco meses iniciais deste ano, observa-se que as vendas de cotas de imóveis já cresceram 44,7% sobre o mesmo período de 2024, um pouco mais que o dobro da estimativa", afirmou a entidade em comunicado à imprensa.

Em veículos leves, o crescimento foi de 15,1%, enquanto motocicletas foi de 9,4%. Em pesados, houve retração de 12,9% e nos setores de eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis, a expansão foi de 115,2%, cinco vezes mais que o previsto, e no de serviços 21,9%, pouco mais do dobro, segundo a Abac.

Os resultados seguem um cenário de juros altos no Brasil, com o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevando na semana passada a taxa básica Selic a 15% ao ano, no maior patamar em quase 20 anos. Na ocasião, a autoridade monetária citou que a taxa deve permanecer inalterada por "período bastante prolongado".

Os créditos comercializados nos primeiros cinco meses totalizam R$186,6 bilhões, de acordo com os dados da entidade. Os participantes ativos somam 11,73 milhões, crescimento de 10,8% ante mesmo período de 2024 e também um topo histórico - que tem se renovado há três anos, com exceção de abril de 2023.

Os consorciados estão mais concentrados em veículos leves (42,8%), motocicletas (26,4%) e imóveis (19,9%), segundo a Abac.

Entre as principais administradoras independentes de consórcios do país, como Ademicon e Embracon, esse crescimento de dois dígitos tem se mostrado mais acentuado.

A Ademicon comercializou quase R$17 bilhões em créditos nos primeiros cinco meses do ano, um salto de 85% ante a mesma etapa de 2024, enquanto a Embracon observou um crescimento de 93% nas vendas de créditos no mesmo período, para R$14 bilhões, segundo informações fornecidas pelas próprias empresas.

Somente em maio, o crescimento observado pela Ademicon foi de 92% sobre um ano antes, para R$3,9 bilhões em créditos comercializados, enquanto para a Embracon o avanço foi de 124%, para R$3 bilhões.