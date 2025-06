'Silencioso' e 'dura a noite toda': umidificador de ar está por R$ 179

O inverno chegou e, com ele, vem também o tempo seco em grande parte do Brasil. Se você sofre com esse período, ter um umidificador em casa pode ser uma saída para melhorar a respiração e até aliviar os sintomas respiratórios e de alergias.

Uma boa opção é o umidificador de ar ultrassônico Fisher-Price, que teve mais de 300 compras apenas no mês de maio na Amazon. O produto está em oferta, com desconto de 11%, saindo por R$ 179. Veja a seguir o que ele tem de bom, opiniões de quem comprou e pontos de atenção:

O que diz a Fisher-Price diz sobre o produto

Tem reservatório com capacidade de 3,4 litros, ideal para manter a umidade constante por longos períodos

Atende tanto ambientes pequenos quanto médios

Possui função abajur e ilumina o ambiente

Tem superfície customizável, permitindo sejam feitos desenhos nele

Funciona de forma contínua por até 48 horas

Compatível com óleos essenciais

Conta com o sistema ultrassônico de geração de névoa

É bivolt e tem desligamento automático quando a água do reservatório atinge o nível mínimo

O que diz quem comprou

O produto tem mais de 8.000 avaliações na Amazon e nota média de 4,7 (de um total de cinco). Alguns consumidores destacaram o funcionamento silencioso, o bom tamanho do reservatório de água e a compatibilidade com óleos essenciais como pontos positivos.

Posso dizer que até agora estou muito satisfeita com o produto. Vi alguns comentários dizendo que ficava molhado onde o umidificador ficava, então já coloquei um paninho em baixo, porém não tive problemas em ficar molhado. Outra coisa foi sobre barulho, e é zero barulho, fica só o barulhinho da água bem longe quando usado no máximo, o que achei bom. A luz não desliga, porém não é nada que atrapalhe, fica até aconchegante na minha opinião. A saída do vapor é ótima, senti total diferença durante a noite, tem um recipiente para o óleo essencial e a capacidade de água é ótima, dura a noite toda e ainda a metade do outro dia quase. Andressa Cristina

O produto é ótimo, super silencioso. É grande, então é bom para vários ambientes. Ainda tem um compartimento para colocar óleos com cheirinho. Adorei. Letícia santurion squizani

Muito bom, achei grande o reservatório, mas bom que dá para noite toda. Tem uma espuma para colocar óleo essencial e fica bem cheirosinho, não como um difusor de tomada pequeno, mas sai bem o cheirinho. Vale super a pena, e sai muito vapor no máximo! Amei. Cleverson

Muito bom, silencioso e ainda posso colocar óleo essencial nele. Elyne Espíndola

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, reclamaram da função abajur, que tem uma luz considerada forte e não permite que seja apagada durante a noite.

Funciona muito bem, praticamente zero ruído, a água rende muitas horas, Mas possui um ponto negativo que é até engraçado. Simplesmente não dá para desligar a luz da "função abajur". Para quem é acostumado a dormir no escuro total, inclusive a criança, simplesmente não tem como desligar a luz, que é forte até. A não ser que abra o aparelho e retire a conexão do fio da placa. Tive que enrolar uma camisa preta para "apagar" a luz e poder dormir. Patrícia Costa

(...) O cabo que conecta na tomada é curto (cerca de 80 cm pelo que medi) deve ser usado próximo à tomada. Para finalizar, eu imaginei que a luz acesa fosse opcional com um botão à parte específico, mas não existe distinção, se você liga o aparelho, automaticamente a luz acende e, no escuro total, eu considero relativamente forte (...). Julia

Para umidificar é ótimo, porém a luz azul que tem dentro dele é muito forte à noite e não tem como desligar. Isso atrapalha o sono do bebê, pelo fato de ficar muito claro. Avaliação anônima na Amazon

