Turista brasileira é encontrada morta após quatro dias de queda de penhasco em vulcão na Indonésia

Por Ananda Teresia e Luciana Magalhaes

JACARTA/SÃO PAULO (Reuters) - A turista brasileira Juliana Marins, que caiu de um penhasco enquanto caminhava ao redor do segundo vulcão mais alto da Indonésia no fim de semana foi encontrada morta nesta terça-feira, informou o Ministério das Relações Exteriores após dias de esforços de resgate dificultados por condições climáticas adversas.

Juliana estava caminhando com cinco amigos no Monte Rinjani no sábado quando escorregou e caiu de um penhasco na encosta da montanha de 3.726 metros, de acordo com as autoridades indonésias.

Localizado na província de Nusa Tenggara Ocidental, o vulcão ativo é um ponto turístico popular no país do sudeste asiático.

"Ao final de quatro dias de trabalho, dificultado pelas condições meteorológicas, de solo e de visibilidade adversas na região, equipes da Agência de Busca e Salvamento da Indonésia encontraram o corpo da turista brasileira", disse o Itamaraty em nota.

"O governo brasileiro transmite suas condolências aos familiares e amigos da turista brasileira pela imensa perda nesse trágico acidente."

O chefe local das equipes de resgate, Muhammad Hariyadi, havia dito à Reuters no início do dia que Juliana caiu de um penhasco na montanha, mas não na cratera do vulcão, observando que a areia macia na área dificultou a retirada usando cordas.

Cinquenta pessoas estiveram envolvidas nos esforços de resgate.

Hariyadi disse que a brasileira, que foi localizada inicialmente no sábado, escorregou ainda mais no terreno arenoso da face do penhasco. Ela estava a uma profundidade de 150 metros quando foi descoberta pela primeira vez, mas havia escorregado para 500 metros na manhã de segunda-feira.

O ministro das Florestas da Indonésia, Raja Juli Antoni, disse em um comunicado que a trilha de caminhada do Monte Rinjani seria fechada para facilitar o esforço de retirada e em respeito a Juliana e sua família.

Vários turistas, inclusive estrangeiros, morreram em acidentes durante caminhadas no vulcão nos últimos anos, de acordo com relatos da mídia local, inclusive um turista malaio que também caiu de um penhasco no mês passado.

(Reportagem de Ananda Teresia, em Jacarta, e Luciana Magalhães, em São Paulo)