Trump diz que Israel não atacará mais o Irã: 'Aviões voltarão para casa'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Israel vai parar os ataques voltados ao Irã e disse que "ninguém vai se machucar". A afirmação foi publicada em uma rede social minutos após ele pedir que o país de Netanyahu parasse de jogar bombas.

O que aconteceu

"Todos os aviões [de Israel] vão dar a volta e ir para casa", disse Trump, reafirmando o cessar-fogo proposto por ele mesmo. O republicano falou sobre o assunto em uma série de publicações após acusar o Irã e Israel de violarem o acordo anunciado horas antes por ele.

Israel, não jogue essas bombas. Se vocês fizerem isso, será uma grande violação. Traga seus pilotos para casa agora

Trump usou a sua rede social Truth para comentar o assunto.

O presidente falou por telefone com Netanyahu antes de fazer a publicação reafirmando o cessar-fogo. À agência de notícias Associated Press, fontes ligadas ao governo afirmaram que Trump foi "firme e direto" na conversa, questionando o que era necessário para manter a trégua.

"Não estou feliz com Israel", disse a jornalistas. O americano citou os dois países, mas afirmou que a nação de Benjamin Netanyahu não deveria "jogar bombas na primeira hora" após assinar o cessar-fogo.

"O Irã nunca vai reconstruir as suas instalações nucleares", disse. Pouco após criticar Israel, Trump usou a mesma rede social para direcionar sua mensagem ao Irã, afirmando que as instalações destruídas pelos EUA em um ataque não seriam restabelecidas. Ainda não é possível saber a dimensão dos danos causados pelo ataque do fim de semana.

Eles [o Irã] violaram, mas Israel também violou. Eu não estou feliz com Israel. Assim que fizemos o acordo, eles soltaram uma carga de bombas que eu nunca vi. Quando eu falo: vocês têm 12 horas [para parar os ataques], você não vai jogar bombas na primeira hora.

Donald Trump, em comentário na Casa Branca

Trump comentou sobre o assunto após Israel e Irã alegarem ataques rivais. Segundo o acordo inicial de cessar-fogo, a suspensão dos bombardeios começaria às 1h no horário de Brasília, mas às 2h30 (também no horário de Brasília) novos ataques foram confirmados. Segundo o Irã, nove civis morreram.

Anúncio de cessar-fogo durou poucas horas

Mais cedo, Trump afirmou que Israel e Irã haviam chegado a um acordo para o cessar-fogo "completo e total". Segundo o presidente dos EUA, a suspensão dos ataques começaria pelo Irã, por volta de 1h (horário de Brasília). Depois deste período, Israel deverá seguir a trégua. "Durante cada CESSAR-FOGO, o outro lado permanecerá PACÍFICO e RESPEITOSO", acrescentou o presidente, ressaltando que o fim do conflito ocorrerá em 24 horas.

O republicano chamou o conflito de "Guerra de 12 Dias" e disse que o fim dos ataques seria saudado pelo mundo. "Partindo do princípio de que tudo funcionará como deveria, o que funcionará, gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, a coragem e a inteligência para encerrar o que deveria ser chamado de a Guerra de 12 Dias", escreveu em sua rede social Truth Social.

Anúncio de Trump ocorreu após o Irã atacar ontem a maior base militar dos EUA no Oriente Médio, localizada no Catar. A ação foi uma retaliação aos bombardeios norte-americanos contra instalações nucleares iranianas no sábado (21). Ninguém se feriu no ataque e o republicano chegou a agradecer ao Irã por avisar com antecedência que atacaria a base.