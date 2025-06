Trump usou estratégia de 'Star Wars' para bombardear usina nuclear no Irã

O governo de Donald Trump utilizou uma estratégia vista no filme "Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança" (1977) para atacar a usina de enriquecimento de urânio de Fordow, no Irã, no sábado.

O que aconteceu

EUA teriam bombardeado dois pontos do subterrâneo da usina. Análise de imagens de satélite da empresa aeroespacial americana Maxar Technologies feita pela equipe do jornal The New York Times apontou que estes locais corresponderiam a dutos de ventilação.

Estruturas atingidas só eram visíveis durante o início da operação da usina, por volta de 2009. Em 2011, já não era mais possível detectá-las em vigilância aérea pois haviam sido "cobertas". Mas a comparação de imagens daquela época, com aquelas feitas após o ataque podem informar quais eram as finalidades das áreas atingidas.

Seis aviões bombardeiros B-2 lançaram 13,6 mil kg em bombas capazes de penetrar bunkers em Fordow durante a noite. A informação foi obtida pelo Times de um membro do governo dos EUA.

Complexo da Usina Nuclear de Fordow, no Irã, em 20 de junho (à esquerda), antes do ataque dos EUA, e em 22 de junho, após ataque. Análise das duas imagens em comparação com registros anteriores, de 2009, revelam que americanos atingiram dutos de ventilação Imagem: MAXAR TECHNOLOGIES/via REUTERS

Trump garantiu que as usinas iranianas haviam sido "totalmente destruídas" em pronunciamento no sábado, mas informação não foi confirmada. Exércitos dos EUA e Israel foram mais cuidadosos e indicaram apenas que as estruturas foram bastante danificadas, já que as avaliações ainda estão em andamento.

Destroços espalhados pelo complexo foram capturados também pelas imagens de satélite, mas parte das estruturas das usinas parecem intactas. O especialista nuclear Joseph Rodgers, do instituto de pesquisa Center for Strategic and International Studies de Washington, apontou ao Times que, como os ataques americanos parecem ter sido focados apenas nestes dois pontos, "assumiria que os EUA tivessem inteligência recente que indicasse que estes dutos eram vulnerabilidades estruturais".

Objetivo do bombardeio então não seria a destruição completa da usina, mas "alvos-chave da estrutura subterrânea". Assim, ela seria inutilizada, ao menos no curto prazo. Os dutos de ventilação são realmente os pontos fracos da estrutura de uma usina nuclear, apontam especialistas.

Internautas compararam a estratégia americana ao ataque de Luke Skywalker à Estrela da Morte em "Uma Nova Esperança". O herói da saga de George Lucas rouba usa a planta roubada da estação espacial que era considerada "uma superarma de destruição de planetas" para identificar uma vulnerabilidade específica: uma abertura em um duto de ventilação que levava ao reator.

Apparently, no one in Iran ever watched Star Wars because President Trump just pulled a Luke Skywalker move, dropping 6 Bunker Busting Bombs down two airshafts at the Furdow Nuclear site. pic.twitter.com/UChDOGnO21 -- Mister Sugar (@ScottWi92107364) June 22, 2025

No filme, Luke aproveita esta passagem do duto para lançar torpedos ao "coração" da Estrela e a arma é destruída. Americanos ironizaram que iranianos nunca haviam assistido ao filme nas redes após o sucesso do ataque dos EUA.

Reported, B2 bombers fired "bunker busters" directly into a ventilation shaft; apparently Iranian nuclear architects have never watched Star Wars. pic.twitter.com/QPBbTaiEdZ -- Kristine Froeba (@Kristine_Froeba) June 22, 2025

Irã tentou proteger usina do ataque dias antes

Irã pode ter tentado encher os túneis da entrada da usina com terra, em um esforço de formar um escudo para preservá-la. Esta foi a conclusão de especialistas que analisaram as imagens de satélite da Maxar Technologies a pedido do Times.

Fila de caminhões parados na entrada de túneis de Fordow, no Irã, em 19 de junho Imagem: MAXAR TECHNOLOGIES/via REUTERS

Em 19 de junho, 16 caminhões de carga passaram pela entrada da usina, com outros aparecendo no dia seguinte. Novas quantidades de terra que não estavam nos arredores dos túneis foram percebidas em imagens de 20 de junho e naquelas feitas após os ataques. Este esforço também pode indicar que o Irã sabia que Fordow era um ponto de vulnerabilidade, ou ainda que tivesse informações dos próximos passos das Forças Armadas dos EUA.