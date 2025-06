Trump mantém 59 mil imigrantes presos; quase metade sem histórico criminal

Do UOL, em São Paulo

O Serviço de Imigração dos EUA, sob o governo Donald Trump, mantém cerca de 59 mil imigrantes presos em todo o país. O levantamento foi divulgado hoje com exclusividade pela emissora norte-americana CBS News.

O que aconteceu

Número de prisões bate recorde do primeiro governo Trump, quando 55 mil imigrantes estavam presos em 2019. O nível de ocupação está 140% acima da capacidade da agência, segundo a emissora.

Quase metade dos presos (47%) não possuem antecedentes criminais. Menos de 30% foram condenados por crimes.

Só neste mês, foram registradas 1,2 mil prisões por dia. É quase o dobro da média de 660 prisões diárias realizadas nos 100 primeiros dias de governo Trump, mas ainda abaixo das 3 mil prisões por dia prometidas pela Casa Branca.

O número atual de presos representa um aumento aproximado de 51% em relação aos últimos dias do governo Biden. Na época, havia cerca de 39 mil imigrantes presos, de acordo com a CBS News.

Serviço de Imigração admite que é necessário mais espaço para os imigrantes presos. "A agência está implementando várias opções para atender às suas necessidades atuais e futuras de detenção, mas é necessário mais espaço para imigrantes ilegais detidos enquanto aguardam a deportação", disse, em nota enviada à emissora. O órgão cita a lei orçamentária apoiada por Trump, que financiaria 100.000 novos leitos.

Desde que tomou posse, o republicano iniciou um processo de deportação em massa nos EUA. Um dos casos mais emblemáticos é do salvadorenho Kilmar Ábrego García, que foi deportado por engano ao seu país de origem. No último dia 6, ele levado de volta aos EUA após uma determinação judicial, mas está preso no país por suposto tráfico de migrantes.