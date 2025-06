Trump diz que taxa de juros deveria estar pelo menos dois ou três pontos mais baixa

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que a taxa de juros no país deveria estar pelo menos dois a três pontos percentuais abaixo de seu patamar atual, antes de dois dias de depoimento do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, ao Congresso norte-americano.

"Deveríamos estar pelo menos dois a três pontos mais baixos... se as coisas depois mudarem para o negativo, aumente a taxa", disse Trump em uma publicação no Truth Social.

Powell "estará no Congresso hoje para explicar, entre outras coisas, por que ele está se recusando a reduzir a taxa", acrescentou Trump.

O chair do Fed vai depor no Congresso nesta terça e na quarta-feira, após uma semana de comentários incisivos de Trump exigindo cortes de juros e levantando preocupações em Wall Street sobre a futura direção do banco central dos EUA quando o mandato de Powell terminar em maio do próximo ano.

Na semana passada, o Fed manteve a taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50% e previu dois cortes até o fim de 2025. No entanto, Powell disse que espera uma inflação "significativa" à medida que os consumidores pagarem mais por produtos devido às tarifas de importação planejadas pelo governo Trump.

(Por Angela Christy em Bengaluru)