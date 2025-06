Trump diz que China pode comprar petróleo iraniano e a incentiva a comprar dos EUA

Por Timothy Gardner

(Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira que a China pode continuar a comprar petróleo iraniano depois que Israel e o Irã concordaram com um cessar-fogo, uma medida que a Casa Branca esclareceu não indicar um relaxamento das sanções dos EUA.

"A China agora pode continuar a comprar petróleo do Irã. Esperamos que eles também comprem bastante dos EUA", disse Trump em uma publicação no Truth Social, poucos dias depois de ordenar o bombardeio de três instalações nucleares iranianas pelos EUA.

Trump estava chamando a atenção para o fato de o Irã não ter tentado, até o momento, fechar o Estreito de Ormuz para os navios petroleiros, já que um fechamento seria problemático para a China, o maior importador mundial de petróleo iraniano, disse um autoridade de alto escalão da Casa Branca à Reuters.

"O presidente continua a pedir à China e a todos os países que importem nosso petróleo de última geração em vez de importar petróleo iraniano, violando as sanções dos EUA", disse a autoridade.

Após o anúncio do cessar-fogo, os comentários de Trump sobre a China foram outro sinal de baixa para os preços do petróleo, que caíram quase 6%.

Qualquer relaxamento da aplicação de sanções ao Irã marcaria uma mudança na política dos EUA depois que Trump disse em fevereiro que estava reimpondo pressão máxima sobre o Irã, com o objetivo de levar suas exportações de petróleo a zero, por causa de seu programa nuclear e financiamento de militantes em todo o Oriente Médio.

Trump impôs ondas de sanções relacionadas ao Irã em várias das chamadas refinarias independentes "teapot" da China e operadores de terminais portuários para compras de petróleo iraniano.

"O sinal verde do presidente Trump para que a China continue comprando petróleo iraniano reflete um retorno aos padrões de aplicação frouxos", disse Scott Modell, ex-oficial da CIA, agora presidente-executivo do Rapidan Energy Group.

Além de não aplicar as sanções, Trump poderia suspender ou renunciar às sanções impostas por decreto ou de acordo com as autoridades concedidas a um presidente em leis aprovadas pelo Congresso.

Trump provavelmente não suspenderá as sanções antes das próximas rodadas de negociações nucleares entre os EUA e o Irã, disse Modell. As medidas proporcionam uma vantagem, dada a exigência de Teerã de que qualquer acordo inclua a suspensão permanente das sanções.