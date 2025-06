Trump diz não querer "mudança de regime" no Irã

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que não quer ver uma "mudança de regime" no Irã, afirmando que isso levaria ao caos.

Falando a repórteres a bordo do avião presidencial Air Force One a caminho de uma reunião de cúpula da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Trump disse que o Irã não terá armas nucleares e que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, lhe telefonou para oferecer ajuda com o Irã.

