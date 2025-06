Trump critica recusa da Espanha em aumentar mais os gastos militares: é um 'problema'

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (24) que a recusa do governo espanhol em investir 5% do seu PIB em Defesa é "um problema" e representa uma posição "injusta" para os parceiros da Otan.

"Eles estão tendo um problema com a Espanha", disse o mandatário no Air Force One, a caminho de Haia, onde deve participar a partir da noite desta terça-feira da cúpula da Otan.

"A Espanha não está de acordo [com o aumento do gasto para 5%], o que é muito injusto para o resto" da Aliança, enfatizou o dirigente republicano.

Após alguns comentários no fim de semana, quando disse que a Otan teria que "lidar com a Espanha" nesta cúpula de dois dias nos Países Baixos, Trump voltou com a questão.

No domingo, o presidente do executivo espanhol, Pedro Sánchez, compareceu publicamente para afirmar que seu país havia acordado com a Otan não gastar 5% do seu PIB em Defesa, mas sim 2,1%, "nem mais, nem menos".

Sánchez argumentou que esse limite representa um equilíbrio aceitável para não prejudicar os gastos sociais nem aumentar impostos, e enfatizou que a meta de 5% lhe parecia "desproporcional" para a Espanha.

O dirigente socialista trocou cartas a respeito com o secretário-geral da Aliança, Mark Rutte, e na segunda-feira vazou uma carta deste na qual dizia que a Otan concederia "flexibilidade" à Espanha para que definisse sua rota de gastos militares nos anos seguintes.

A cúpula de Haia, nesta terça e quarta-feira, está prestes a oficializar esse compromisso de alcançar 5% de gastos militares dentro de 10 anos, sob a pressão de Trump, que reclama que Washington gasta demais na segurança da Europa.

No ano passado, a Espanha foi o país que menos gastou proporcionalmente em Defesa (1,24%) dentre os 32 Estados-membros. Para este ano, comprometeu-se a alcançar 2%, o consenso anterior fixado há uma década.

bur-avl-ahg/mb/dd

© Agence France-Presse