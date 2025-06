Tráfego aéreo é reaberto em Israel

O Exército israelense anunciou, na noite desta terça-feira (24, tarde em Brasília), a suspensão das restrições impostas à população durante a guerra com o Irã, e as autoridades aeroportuárias informaram um "retorno à normalidade" do tráfego aéreo.

"Todas as áreas do país [passam] a uma atividade totalmente irrestrita", indicou o Exército em um comunicado. As novas diretrizes de Defesa Passiva anulam o fechamento de escolas e comércios não essenciais, bem como a proibição de reuniões públicas impostas no marco da guerra iniciada por Israel contra o Irã em 13 de junho.

A Autoridade de Aeroportos de Israel anunciou a retomada de uma "atividade total" nos aeroportos internacionais de Tel Aviv (Ben Gurion) e Haifa (norte).

"Como parte do retorno à normalidade, as limitações sobre o número de voos de entrada e saída, bem como o número de passageiros por voo, foram suspensas", disse a Autoridade em um comunicado.

myl-mj/vl/mab/mb/yr/mvv

© Agence France-Presse