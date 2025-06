Temperatura cai no Rio, com ventania e mar de ressaca

O Sistema Alerta Rio prevê mudança no tempo para esta terça-feira (24) no Rio de Janeiro, com a chegada de uma frente fria e ressaca no mar. O céu ficará nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada, com rajadas de vento forte. A temperatura entrará em declínio, com a temperatura máxima chegando aos 26º Celsius (º C), com queda de 10º C em relação ao dia anterior.

Nessa segunda-feira (23), o céu ficou claro com sol forte. A temperatura máxima atingiu 35,3ºC às 14h, na estação Barra da Tijuca/ Riocentro. A mínima, de 17º C foi registrada na estação da Base Aérea do Campos dos Afonsos, também na zona oeste da cidade.

Alerta

De acordo com o boletim, a ressaca deve trazer ondas que podem atingir entre 2,5 metros e 3 metros de altura, com possibilidade de ventos fortes na direção Sudoeste para Este.

A Marinha recomenda que os pescadores tenham atenção redobrada e evitem a navegação em áreas com ressaca. Os banhistas devem evitar entrar no mar nessas áreas com e seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.

A população deve ainda evitar atividades como a pesca em áreas de rochedo e esportes aquáticos.

É importante ressaltar que a ressaca pode trazer transtornos como inundações em áreas próximas à costa, além de riscos para a segurança de pessoas e embarcações.