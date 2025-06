Kotscho: STF perde tempo ao julgar ação vinda da 'política do espetáculo'

O STF (Supremo Tribunal Federal) perde tempo ao julgar ação movida contra a lei que proíbe a realização da Marcha da Maconha em Sorocaba (SP), avaliou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News, do Canal UOL. A lei foi proposta pelo prefeito Rodrigo Manga (Republicanos), conhecido como "prefeito tiktoker" devido ao sucesso que faz nas redes sociais.

Agora, o que me chama atenção aí, que eu acho um absurdo, é o Supremo, com tanta coisa importante para dizer, perder tempo com essa história aí desse prefeito. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Em 2023, Manga proibiu a realização de qualquer tipo de evento que faça, segundo ele, apologia à posse para consumo e uso pessoal de substâncias ilícitas na cidade. O prefeito alega que a medida pretende prevenir o uso de drogas e a disseminação de informações falsas ou enganosas em eventos como a Marcha da Maconha.

A ação foi levada à Suprema Corte pela PGR (Procuradoria-Geral da República), que disse que a lei "afronta a jurisprudência do STF a respeito do tema".

O STF tem, até agora, 5 votos a 1 para derrubar a lei: votaram a favor da PGR o relator do caso, Gilmar Mendes, e os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Edson Fachin e Flávio Dino —este último concordou parcialmente, e apontou a necessidade de proibir crianças em eventos do tipo. Cristiano Zanin, indicado por Lula (PT) foi o único a votar pela manutenção da lei.

O prefeito tiktoker [Manga] é o Nicolás Ferreira lá de Sorocaba e que vive nessas coisas para lacrar, para ganhar cliques. É a política do espetáculo, né? Até aí tudo bem, é um problema dele e do eleitor dele.

Agora, quando se coloca o Supremo Tribunal Federal para julgar uma questão dessas... é perda de tempo com esses casos aí que vêm da política do espetáculo. Eles só querem cliques, só querem audiência. É isso. É triste. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Quem é o 'prefeito tiktoker' de Sorocaba

Em abril, Manga foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga desvios de verba da saúde em Sorocaba. Na ocasião, a PF apreendeu R$ 1,5 milhão em espécie, diversas armas e dois veículos de luxo. O dinheiro foi localizado no porta-malas de um carro em um dos endereços ligados ao bispo Josivaldo Batista e à pastora Simone Souza, cunhada de Manga.

O prefeito admitiu o parentesco, mas negou qualquer responsabilidade durante entrevista ao Canal UOL.

Na minha casa não foi encontrado nenhum recurso. E os recursos encontrados na casa do bispo Josivaldo e de sua esposa, a pastora Simone, que têm um ministério há 30 anos, estão devidamente declarados. Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: