TV Samsung com 43 polegadas vale investimento? Veja opinião de quem comprou

O modelo Smart TV UHD 4K de 43 polegadas da Samsung é um dos que fazem sucesso em sua categoria, com mais de 500 compras só no mês passado na Amazon. O aparelho é equipado com o recurso Samsung TV Plus (vem tem mais de 80 canais de streaming gratuitos), além do Xbox Game Pass e Nvidia Geforce Now (acesso a mais de 3.000 jogos).

Quer saber se vale a pena levar um desses para casa? O Guia de Compras UOL detalha adiante as principais características do produto informadas pelo fabricante, assim como os pontos de atenção, com base em opiniões de consumidores disponíveis na Amazon. Confira:

O que diz o fabricante

Processador que otimiza conteúdo para 4K ou próximo dessa resolução;

Conectividade Bluetooth, USB e HDMI;

Assistente virtual Alexa integrada;

App Smart Things, para deixar sua casa mais conectada e transformar a TV em um centro de automação;

Tela com o recurso HDR, que aumenta o contraste, o brilho e os detalhes das imagens;

Som com efeito 3D, para maior imersão.

O que diz quem comprou essa smart TV

São mais de 1.100 avaliações desse produto feitas por compradores. A nota média ficou em 4,7 (do total de cinco). Confira a seguir algumas opiniões positivas de quem ficou satisfeito com a compra:

É um produto muito bom, prático e moderno. O controle com carregador USB ou solar tem um design bem ergonômico e simples de usar. A qualidade de imagem é incrível, e o som deixa um pouco a desejar, porém nada que atrapalhe a utilização. O processador é muito bom e com desempenho satisfatório. Vale a pena. Soares

Excelente televisão. É moderna e não é lenta. Tem todos os aplicativos que você procura. (...) Tenho esse mesmo modelo de outros tamanhos espalhados na minha casa e nunca tive problema. Recomendo! Gabriela Neves

A TV é muito boa realmente. Tem uma ótima qualidade de imagem. O áudio é excelente e a montagem é fácil de aprender. Apenas o software que senti um pouco a falta de algumas funções. Algumas opções que deveriam estar habilitadas e não estão. Fora isso, é uma TV ótima e faz jus ao produto como ponto de entrada da linha. Fellipe Jimenez

Pontos de atenção

No entanto, algumas pessoas comentaram que a qualidade do áudio deixa a desejar e que o controle remoto é menor do que esperavam.

A imagem da TV é perfeita, mas o som, se comparado com minha TV anterior, deixa a desejar; já tentei [mudar] as configurações, mas poderia ser melhor. Castro

O som da TV é baixo e extremamente abafado. Só tem três opções: amplificar, padrão e som adaptável. Pensei que o modelo 2024 tivesse o som melhor. É uma pena. Lucy

A imagem é boa como esperado. O controle remoto poderia ser melhor: de tão pequeno, você mal enxerga. Tenho uma LG e considero melhor, apesar de mais velha. Recomendo avaliar o custo-benefício antes de comprar. Mariana

