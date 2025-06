Secretário-geral da Otan diz não ter dúvidas de que Trump está comprometido com pacto de defesa mútua

HAIA (Reuters) - O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse nesta terça-feira que não tem dúvidas de que os Estados Unidos estão comprometidos com a cláusula de defesa mútua do Artigo 5 da aliança, depois que os comentários do presidente norte-americano, Donald Trump, lançaram novas dúvidas sobre sua disposição de proteger os aliados.

A caminho de uma cúpula da Otan em Haia, Trump disse que havia "inúmeras" definições do Artigo 5 do Tratado de Washington, que declara que um ataque contra um membro da Otan deve ser considerado um ataque contra todos eles.

"Não tenho dúvidas de que os EUA estão totalmente comprometidos com a Otan, totalmente comprometidos com o Artigo 5", disse Rutte a repórteres em Haia.

(Reportagem de Sabine Siebold)