São Martinho espera alta de 3,7% em cana processada

SÃO PAULO (Reuters) - A São Martinho anunciou na noite de terça-feira que o processamento de cana-de-açúcar na safra 2025/2026 deve crescer 3,7% sobre a temporada anterior, para 22,6 milhões de toneladas, segundo fato relevante ao mercado.

A companhia também espera um ATR médio de 139,9 quilos por tonelada, queda de 1,9% na mesma comparação.

Já o ATR produzido é estimado em 3,16 milhões de toneladas, um avanço de 1,8% sobre a safra anterior.

"A expectativa de maior processamento de cana se refere aos efeitos positivos dos investimentos, realizados após os incêndios, na recuperação do canavial para a safra 2025/26", afirmou a empresa.

A companhia citou ainda outros fatores que incluem uso de variedades genéticas com melhor produtividade que se contrapõem a "condições climáticas adversas, com menor ocorrência de chuvas entre janeiro e maio/25, que prejudicaram as estimativas de produtividade do canavial da São Martinho e do setor para 12M26".

MILHO

Para o milho, a São Martinho espera processar 515 mil toneladas na safra atual, ligeiro avanço de 0,7% sobre a temporada anterior.

A produção de etanol de milho deve subir 2%, para 216,9 mil metros cúbicos, e a de óleo de milho crescer 4,3%, para 8,2 mil toneladas.

INVESTIMENTO

A empresa espera um investimento total para 2025/2026 de cerca de R$2,3 bilhões, queda de 15,3% sobre a safra passada.

Desse total, a São Martinho apontou para uma previsão de investimento de manutenção de R$2 bilhões para a safra 2025/2026, uma redução de 1% sobre a temporada passada.

A empresa prevê desembolsos em melhorias operacionais de R$125 milhões, crescimento de 22% sobre um ano antes, refletindo "cronograma de reposição de frota agrícola e industrial".

Já em modernização e expansão, a São Martinho estima queda de 62,5% nos desembolsos, para R$200 milhões.

(Por Alberto Alerigi Jr.)