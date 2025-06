Santos anuncia renovação do contrato de Neymar até o final de 2025

O Santos anunciou nesta terça-feira (24) a renovação do contrato de Neymar até o final de 2025, após semanas de rumores sobre o futuro do jogador no clube.

"Após cumprir a promessa de retornar em janeiro, Neymar da Silva Santos Júnior FICA no Santos (...) o craque assino a renovação de contrato com o 'Peixe' até o fim de 2025, com possibilidade de renovação após o término do vínculo", informou o clube em comunicado.

"Eu vou, eu volto e eu fico. Onde tudo começou e onde nunca vai acabar", comemorou Neymar, citado na nota.

