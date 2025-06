Sanches: Trump adota estilo geopolítico ao qual não estamos acostumados

Donald Trump lida com o conflito entre Irã e Israel de forma peculiar e se comporta como quisesse separar a briga de duas crianças, analisou a colunista Mariana Sanches na edição de hoje do UOL News.

O presidente dos Estados Unidos manifestou seu descontentamento com os dois lados em conflito por violarem o cessar-fogo que ele mesmo havia anunciado. Trump pediu ao governo de Benjamin Netanyahu para interromper os ataques com bombas sobre o Irã e ordenar o retorno de seus aviões.

Estamos em uma sequência bastante vertiginosa de eventos. Tão estranho quanto possa parecer, o Irã havia topado o cessar-fogo com Israel, um país que sequer reconhece, mediado pelo Qatar, nação que havia acabado de bombardear, e pelos EUA, que o havia bombardeado. É um roteiro para ninguém botar defeito.

Tudo isso era feito via redes sociais. Enquanto as bombas caíam, Trump dizia em tempo real o que ele estava fazendo e o que pretendia com cada ação. Ele chegou a falar em mudança de regime no Irã, com a derrubada do governo dos aiatolás. É um estilo Trump de geopolítica que não estamos acostumados a ver.

Agora, Trump vai às redes sociais dizer que não estava muito feliz com os dois, como se fosse uma mediação com duas crianças de dez anos. Na verdade, estamos falando de um histórico de décadas de conflagração no Oriente Médio e de algo extremamente complexo. Mariana Sanches, colunista do UOL

Mariana destacou como o conflito entre Irã e Israel também se dá no campo das narrativas, uma vez que seus governos sofrem grande pressão.

Já ontem havia bastante ceticismo quanto a esse cessar-fogo, embora qualquer oportunidade de paz via diplomacia, mesmo com um otimismo cauteloso, precise ser alcançada. Vemos um equilíbrio muito tênue na região.

As narrativas são muito importantes para os dois lados. Na prática, Netanyahu depende do conflito armado para se manter no poder. Do outro lado, há um regime extremamente impopular dentro do próprio Irã e que também depende de um discurso para salvar a sua própria pele e não arriscar um levante popular.

No meio disso, está Trump com seu estilo de 'make a deal' ['fazer um acordo'] via internet tentando resolver. Mariana Sanches, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: