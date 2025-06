Vencedor, por duas vezes, do Prêmio SOF de Monografias, Faria é autor de dois livros: Emendas Parlamentares e Processo Orçamentário no Presidencialismo de Coalizão, e Controle da Administração Pública no Brasil.

Rodrigo Faria assume em substituição de Sabrina Gabeto, que esteve à frente da diretoria de 2023 até este ano.