Rio de Janeiro sediará Cúpula Mundial de Prefeitos antes da COP30

O Rio de Janeiro sediará a Cúpula Mundial de Prefeitos da C40, entre os dias 3 a 5 de novembro. O encontro ocorrerá no âmbito do Fórum de Líderes Locais da COP30.

A cúpula, realizado a cada três anos, é considerada o maior encontro global de cidades comprometidas com a ação climática.

Notícias relacionadas:

"As cidades estão na linha de frente dos impactos da crise climática, e também das soluções. Estamos desenvolvendo ações concretas que protegem as pessoas e melhoram a qualidade de vida dos nossos cidadãos, como melhorias no transporte público, criação de áreas verdes e protocolos contra desastres climáticos", disse o prefeito Eduardo Paes, durante London Climate Action Week, na Inglaterra.

A Cúpula ocorrerá em Belém, a partir do dia 10 de novembro.

Também no evento, o prefeito de Londres e co-presidente da C40 Sadiq Khan disse que a Cúpula no Rio será decisiva para as cidades no enfrentamento da crise climática.

"As cidades estão mostrando que é possível reduzir emissões, gerar empregos verdes e melhorar a vida das pessoas, mesmo diante do negacionismo e da inação. Vamos enviar uma mensagem clara: os prefeitos estão fazendo a diferença", disse Sadiq Khan.

Fórum de Líderes Locais

A programação do Fórum de Líderes Locais da COP30 também foi divulgada nesta terça. Entre os destaques, além da Cúpula de Prefeitos, está a Cúpula Global de Estados e Regiões.

O evento reunirá governadores e líderes regionais para apresentar ações climáticas em energia renovável, transporte, indústria e uso da terra.

Outros eventos divulgados são: