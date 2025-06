Qual prefeito para resistir a Trump? Democratas de Nova York escolhem candidato

Os democratas de Nova York escolhem nesta terça-feira (24) seu candidato à prefeitura da maior cidade dos Estados Unidos, que terá que lidar com o presidente republicano Donald Trump e suas políticas contra a imigração, e trazer alívio ao alto custo de vida.

Entre 12 candidatos, as pesquisas preveem um duelo entre o ex-governador do estado Andrew Cuomo, que renunciou em 2021 devido a acusações de agressão e assédio sexual, e Zohran Mamdani, estrela emergente da esquerda.

O vencedor das primárias democratas se posicionará como favorito para as eleições à prefeitura da capital financeira e cultural do país, previstas para novembro.

Nesta batalha também prevê participar o atual prefeito democrata, Eric Adams. Mas ele o fará como candidato independente, após se aproximar de Trump para interromper investigações de corrupção que pesavam contra ele, segundo seus detratores.

Aos 67 anos e com uma longa experiência na política, Cuomo ostenta experiência e contatos no partido para gerir uma cidade "em crise". Retorna depois de ter que renunciar ao seu cargo de governador há quatro anos devido a acusações de assédio sexual de mais de uma dezena de mulheres, que ele nega.

Por sua vez, Mamdani, nascido em Uganda há 33 anos e com origens indianas, representa a ala "socialista" do partido apoiada por figuras de esquerda como Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez.

O agora membro da Assembleia do estado de Nova York pelo distrito do Queens, que se proclama "progressista e muçulmano", protagonizou uma campanha viral nas redes sociais e despertou o entusiasmo de um exército de jovens voluntários no terreno para amplificar suas promessas contra o elevado custo de vida, que incluem ônibus gratuitos, creches e o congelamento dos aluguéis regulamentados.

O aluguel de um apartamento de três quartos em Manhattan supera amplamente os 6.000 dólares (32 mil reais) mensais.

- "Extremista" -

A proposta de Mamdani "é muito extremista", disse Sheryl Stein, uma publicitária de cinquenta anos que se registrou como democrata para votar em Cuomo.

"Adoro a juventude, mas ver uma pessoa de 33 anos sem experiência dirigindo a maior cidade do país e uma das maiores do mundo dá bastante medo", declarou à AFP.

Com 8,5 milhões de habitantes, Nova York abriga uma das maiores concentrações de milionários do mundo, mas cerca de um quarto de sua população vive na pobreza, segundo um recente relatório da associação Robin Hood e da Universidade de Columbia.

"Mamdani, com sua política de congelamento de aluguéis, ajudaria muito aqueles que cresceram aqui e não podem mais se permitir viver aqui", disse Andreas, um diretor de operações de 33 anos que votou no sábado no exclusivo bairro de Park Slope, no Brooklyn.

"E acho que um ex-governador que tem escândalos de assédio sexual em sua trajetória não deveria nos representar", afirmou este eleitor que prefere não revelar seu sobrenome.

- Candidato amarrado -

A campanha eleitoral teve como pano de fundo os cortes orçamentários maciços e a repressão contra a imigração pelo governo de Trump.

Um dos candidatos destas primárias, o atual controlador da cidade, Brad Lander, foi algemado e detido na semana passada em um tribunal de Nova York pela polícia de imigração (ICE) quando tentava defender migrantes ameaçados de deportação.

Neste contexto, Cuomo, apoiado pelo ex-presidente Bill Clinton, pelo ex-prefeito Michael Bloomberg e por destacados democratas, joga a carta da experiência apresentando-se como a única pessoa capaz de enfrentar o republicano.

A participação nestas eleições, abertas aos eleitores que apoiam o Partido Democrata, pode ser afetada pela onda de calor que está atingindo a megalópole. Mais de 380.000 eleitores já depositaram seu voto antecipadamente.

