Putin autoriza criação de aplicativo de mensagens estatal para combater WhatsApp e Telegram

MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta terça-feira uma lei que autoriza o desenvolvimento de um aplicativo de mensagens apoiado pelo Estado e integrado aos serviços do governo, enquanto Moscou se esforça para reduzir sua dependência de plataformas como WhatsApp e Telegram.

Há muito tempo, a Rússia busca estabelecer o que chama de soberania digital, promovendo serviços desenvolvidos internamente. Seu esforço para substituir plataformas tecnológicas estrangeiras tornou-se mais urgente quando algumas empresas ocidentais se retiraram do mercado russo após a invasão da Ucrânia por Moscou em fevereiro de 2022.

Os legisladores russos afirmam que o aplicativo estatal terá funcionalidades que os aplicativos Telegram e WhatsApp, da Meta Platforms', não têm. Os críticos dizem que o fato de a Rússia exercer o controle estatal sobre ele representa riscos à privacidade e às liberdades pessoais.

Mikhail Klimarev, diretor da Sociedade de Proteção à Internet, um grupo russo de direitos digitais, disse no início deste mês que espera que a Rússia diminua as velocidades do WhatsApp e do Telegram para incentivar as pessoas a mudar para o novo aplicativo.

