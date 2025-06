Presidente do Irã diz que EUA e Israel 'não podem impor aspirações injustas à força'

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, declarou, nesta terça-feira (24), que Israel e Estados Unidos "não podem impor aspirações injustas à força", com a entrada em vigor de um frágil cessar-fogo entre o Irã e Israel, após 12 dias de guerra.

"A República Islâmica do Irã se viu forçada a entrar no conflito militar para se defender, e espero que nunca mais nos vejamos obrigados a combater", acrescentou Pezeshkian em um telefonema com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, segundo a agência oficial de notícias iraniana Irna.

