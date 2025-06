Powell diz que é muito cedo para saber implicações econômicas do conflito no Oriente Médio

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira que ainda é muito cedo para saber os efeitos que a escalada do conflito no Oriente Médio poderá ter sobre a economia dos Estados Unidos.

"Acho que é muito cedo para saber quais seriam as implicações econômicas e eu não gostaria de especular", disse Powell em resposta a uma pergunta durante depoimento perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara.

"Como todos os outros, é claro que estamos observando a situação."

(Reportagem de Dan Burns)