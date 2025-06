Powell diz estar aberto à ideia de que inflação gerada por tarifas pode ser menor do que se espera

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira que está aberto à ideia de que a inflação que ele e outras autoridades do banco central dos Estados Unidos temem que seja provocada pelas tarifas do presidente Donald Trump pode ser menos severa do que se pensa.

Powell também disse ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos EUA que espera que o Fed obtenha muitas informações sobre os efeitos das tarifas sobre a inflação nos próximos meses, mas que espera ver mais impactos das taxas sobre os dados a partir das leituras de junho.

(Por Dan Burns)