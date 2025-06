Por que helicóptero e drones não são usados para resgatar brasileira?

As condições climáticas do local onde a brasileira Juliana Marins, 26, caiu são os principais agravantes do resgate, segundo especialistas. A publicitária escorregou durante uma trilha e está presa em uma área remota do vulcão Rinjani, na Indonésia, desde sexta-feira. Hoje é o quarto dia de operações para resgatá-la.

O que torna resgate tão complexo

Especialistas citam características da região como principais agravantes. Ion David, especializado em segurança de trilhas e guia de turismo da Associação Veadeiros, de Goiás, afirma que a parte em que Juliana caiu não é fácil de ser acessada devido ao terreno íngreme e pelo clima na região.

Resgate com helicóptero é possível, mas acúmulo de névoa impede seu uso. A administração do parque afirmou que o governo local incentivou o uso do resgate aéreo, principalmente nas primeiras 72 horas após o incidente, mas disse que era necessário um helicóptero específico, com um guincho que pudesse transportar pessoas e cargas para áreas de difícil acesso.

Não é um lugar que a gente chega caminhando. Neste caso, a equipe precisa usar cordas e técnicas verticais para acessar o local. A outra situação que complica é o clima: lá tem muita neblina. E não dá para visualizar nada. Geralmente, no fim de tarde baixa a neblina e é necessário parar o resgate. Ion David, especializado em segurança de trilhas

Drone poderia ajudar a levar alimentos e bebidas para a brasileira. No entanto, David explica que o equipamento teria de ser um modelo específico para levar os itens, que nem sempre as equipes de resgate têm à disposição. "Se eles tivessem um drone grande, que carregasse esse tipo de peso, talvez fosse possível usá-lo", diz.

Geólogo concorda que fatores climáticos são agravantes do resgate, mas cita "amadorismo". Marcelo Gramani, do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), que trabalha em conjunto com a Defesa Civil de São Paulo, diz que o parque deveria ter um plano —inclusive, mais rápido— para agir em situações como essa.

É um risco previsível. Não dá para dizer que é uma surpresa. E a partir do momento em que você tem um atrativo para turistas, em uma trilha, o responsável precisa ter um planejamento. Marcelo Gramani, geólogo do IPT

Para ele, parque demora para resgatá-la. "Por mais que o acesso seja difícil, o responsável pelo parque precisa apresentar alternativas de resgate. Já passou tempo demais para deixar alguém isolado", explica Gramani.

Mídia da Indonésia diz que o parque é um dos destinos favoritos de alpinistas de todo o mundo. "No entanto, seu terreno irregular e clima imprevisível frequentemente representam desafios extremos, mesmo para alpinistas experientes", escreveu o site do país Tempo.

É a margem de um vulcão, que tem um terreno instável, então, não deveria ser uma surpresa alguém escorregar. Isso deveria estar no procedimento preventivo de emergências. De longe, percebo um amadorismo. Marcelo Gramani

Geólogo concorda que drones poderiam ajudar na operação. "Hoje, os bombeiros têm drones que conseguem levar a boia em situações de afogamento. Então um drone adaptado poderia ter levado alimentos para ela, mas não sabemos se eles possuem equipamentos", diz.

Juliana já tinha passado pelas Filipinas, Vietnã e Tailândia durante o mochilão Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Brasileira está sem água e sem comida

Não há informações sobre o seu estado de saúde. Quando ela caiu, estava sem agasalho, vestindo somente calça jeans, camiseta, luvas e tênis. A publicitária, que tem miopia, também estava sem óculos.

Com neblina e umidade forte, Juliana acabou escorregando ainda mais da pedra. A publicitária tropeçou, escorregou e rolou da montanha. Ela foi parar a cerca de 300 metros abaixo do caminho da trilha, no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok. Com isso, ficou debilitada e não conseguia se movimentar.

Trecho da trilha onde jovem caiu foi fechado para a operação de resgate. A informação foi confirmada pela administração do parque, que, por três dias, permitiu a entrada e passagem de turistas pelo mesmo local onde a brasileira se desequilibrou e caiu.

Funcionários da embaixada acompanham esforços de resgate, informou Itamaraty. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que autoridades locais "no mais alto nível" foram mobilizadas para enviar equipes de resgate à área do vulcão.