Política monetária está bem posicionada para Fed aguardar condições, diz dirigente

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Michael Barr afirmou nesta terça-feira, 24, que a política monetária está bem posicionada para que o BC americano aguarde e veja como as condições econômicas se desenvolvem.

Em evento do Fed Listens, Barr disse que a economia está atualmente em uma base sólida - com desemprego baixo e estável - e a desinflação continuou em "um ritmo gradual, embora irregular, em direção à nossa meta de 2%". No futuro, entretanto, o diretor espera que a inflação aumente devido às tarifas.

Segundo ele, as medidas tarifárias do governo dos EUA podem ainda causar desaceleração da economia e aumento do desemprego. "Poderemos observar alguma persistência da inflação devido a expectativas de curto prazo mais altas, ajustes na cadeia de suprimentos e efeitos de segunda ordem", acrescentou.

Barr comentou que as taxas do mundo real são significativamente afetadas por outras forças, mas a política do Fed desempenha um papel importante.