Policiais acusados da morte do menino João Pedro vão a júri popular

A denúncia do MPRJ aponta que os acusados assumiram o risco de matar um inocente ao efetuarem disparos "em direção a uma residência com vidros espelhados, sem visibilidade de quem estava no interior". Os promotores afirmam ainda que a perícia da própria Polícia Civil não comprovou que houve disparos vindos de dentro da casa, afastando a hipótese de legítima defesa.

Pressão popular

Desde o crime, parentes e organizações sociais têm feito manifestações pedindo por justiça. No último dia 20 de maio, o relator do processo no TJRJ, desembargador Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira, e a desembargadora Adriana Ramos de Mello votaram por aceitar o pleito do MPRJ. Mas o terceiro desembargador, Cezar Augusto Rodrigues Costa, pediu vistas do processo e o julgamento foi suspenso.

Nesta terça-feira, data marcada para o retorno da apreciação, a família de João Pedro e ativistas fizeram uma manifestação em frente à sede do TJRJ. No julgamento virtual, o magistrado Rodrigues Costa também se pronunciou em consonância com o relator do caso, determinando assim que a absolvição seja anulada e os três policiais civil vão a júri popular.

O TJRJ informou à Agência Brasil que não há previsão de quando será o novo julgamento.

Alívio

A decisão de levar os acusados ao júri popular foi comemorada pelos parentes de João Pedro. A mãe de menino, Rafaela Mattos, disse que a decisão "traz um alívio muito grande ao coração".

"Tivemos que aguardar um ano para que esse pedido de recurso fosse aceito. Mesmo que a luta ainda continue, porque sabemos que o júri ainda leva um tempo para ser marcado, traz um alívio ao meu coração. Não vai trazer o João de volta, mas isso é um legado, porque ontem o João completaria 20 anos, e hoje é uma vitória", disse Rafaela emocionada.

O defensor público Pedro Carriello, responsável pelo caso, classificou o recurso atendido como "uma vitória". Para ele, a importância da decisão está na possibilidade de que o Tribunal do Júri julgue os policiais civis, "tendo em vista que existem diversas provas técnicas, periciais e testemunhais de que não houve legítima defesa".

"É uma decisão de suma importância, ela fortalece a luta pelos direitos humanos, contra a violência policial e reforça a ideia da memória do caso João Pedro, que é de suma importância para todos nós", disse o defensor, em nota.

Júri popular

O Tribunal do Júri ? também conhecido como júri popular - é um órgão especial da Justiça previsto na Constituição para casos de crimes dolosos (quando há intenção) contra a vida, como homicídio, tentativa de homicídio e feminicídio.

O destino dos réus é decidido por jurados escolhidos entre "pessoas comuns". É uma forma de compartilhar o julgamento com a sociedade.

No júri, acusação e defesa expõem argumentos para convencerem os jurados de que os réus são culpados ou inocentes.

Outros recursos negados

Além de exigir júri popular, a Defensoria Pública tinha pleiteado aumento no valor da ação indenizatória concedida à família de João Pedro; tratamento multidisciplinar de saúde mental e o fornecimento de medicamentos para os pais do adolescente; pedido formal de desculpas do Estado e a criação de um memorial em homenagem à vítima. Os pedidos não foram acolhidos.