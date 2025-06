Petróleo acelera queda em meio a novas falas de Trump e do presidente do Irã

Os contratos futuros de petróleo aceleraram queda para quase 5% na manhã desta terça-feira, pressionados por novas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do presidente do Irã, Masoud Pezeshkian. Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que a China "agora pode voltar a comprar petróleo do Irã" e expressou expectativa de que o país asiático também adquira "bastante" petróleo dos EUA.

Já Pezeshkian, segundo a agência iraniana Ahram, declarou que Israel não conseguiu alcançar seus objetivos com os ataques ao Irã e que Teerã "permaneceu comprometido com o cessar-fogo, a menos que Israel o violasse primeiro".

Às 10h35 (de Brasília), o petróleo WTI para agosto caía 4,93%, a US$ 65,13 o barril, e o Brent para setembro tinha queda de 4,93%, a US$ 67,05 o barril.