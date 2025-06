Para John Williams, do Fed, efeitos de tarifas poderão ser vistos no decorrer deste ano

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, afirmou que maiores efeitos das tarifas poderão ser vistos no decorrer deste ano e que as tarifas podem adicionar 0,25 ponto porcentual à inflação, ao responder rodada de perguntas em vento institucional, nesta terça-feira, 24. Na perspectiva para os próximos dois anos, no entanto, ele defende que os efeitos tarifários nos preços não irão persistir.

"Já estamos vendo os efeitos das tarifas, mas ainda é cedo. A economia continuará a crescer, mas em ritmo mais lento este ano, e o mercado de trabalho deve permanecer sólido", avaliou.

Williams ressaltou que a atual política monetária do Fed "está muito bem posicionada" e que, para cortar os juros, é necessário analisar mais evidências de que a economia "está se comportando" e que a inflação "está no caminho certo".